Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ısıtıyor

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçede ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara kömür yardımında bulunuldu.

Saruhanlı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaklaşan kış mevsiminde ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Belediye tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların kışı daha rahat geçirmeleri amacıyla kömür yardımında bulunuldu. Sosyal Belediyecilik alanında ortaya koyduğu çalışmalarla tüm Türkiye’nin dikkatini çeken Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başladıklarını bildirdi.

Başkan Bilgin, Saruhanlı’da ihtiyaç sahibi hanelerin yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yıl kış sezonu boyunca 60 ton kömür dağıtacaklarını ifade etti.

Şu ana kadar, hane başı 250 kilogram olmak üzere toplam 52 haneye 13 ton kömür ulaştırdıklarını dile getiren Bilgin, kış mevsimi boyunca 240 hanenin evini ısıtacaklarını belirterek "Saruhanlı Belediyesi olarak ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi yalnız ve çaresiz bırakmıyoruz. Bu çerçevede aylık kişi başı gelir miktarı asgari ücretin üçte birinin altında olan ve bize başvuru yapan her haneye yardımda bulunuyoruz. 240 haneye toplam 60 ton kömür yardımında bulunacağız. Bunun yanı sıra odun ve soba yardımlarımız da olacak. Öte yandan gıda yardımlarımız ise rutin bir şekilde devam ediyor. Bu soğuk kış gününde hiç bir kardeşimizin üşümesine ve yatağa aç girmesine asla razı olmayız. Yardımlarımız helal hoş olsun" dedi.

Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar, başvuru ve muhtaçlık durumu tespiti esasına göre yürütülüyor.