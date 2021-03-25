Saruhanlı Belediyesi Çakmaklı Mahallesi’nin çehresini değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi’nde sağlık evi ve cami bahçesinde peyzaj çalışmaları yapıldı.

Saruhanlı Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi’nde muhtarlık binası ve sağlık evi yapımı ile cami bahçesinde başlatılan peyzaj ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahallelerde başlattıkları yatırım hamlesinin devam ettiğini, bu çerçevede Çakmaklı mahallesine yeni yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Mahallede, atıl haldeki eski muhtarlık binası yıkıp yerine yeni bina inşa ettiklerini, binanın bir bölümünün muhtarlık, diğer bölümünün ise sağlık evi olarak kullanılacağını belirten Bilgin, cami bahçesinin de yenilendiğini dile getirdi. İnşaat ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla Çakmaklı’nın çehresinin değiştiğini söyleyen Bilgin, yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi.