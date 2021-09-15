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Saruhanlı Belediyesi Badmintoncuları Hırvatistan yolcusu

Saruhanlı Belediyesi Badminton takımı antrenörü Aygül Aydoğmuş ve sporcu Ece Uzun, 23-25 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek Zagreb/ Hırvatistan Youh Open 15 Yaş turnuvasında Milli takımı temsil edecekler. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, turnuva öncesi makamında kabul ettiği Aydoğmuş ve Uzun’a başarılar diledi.

MANİSA 15.09.2021, 11:15
Saruhanlı Belediyesi Badmintoncuları Hırvatistan yolcusu

Saruhanlı Belediyesi Badminton takımı antrenörü Aygül Aydoğmuş ve sporcu Ece Uzun, 23-25 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek Zagreb/ Hırvatistan Youh Open 15 Yaş turnuvasında Milli takımı temsil edecekler. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, turnuva öncesi makamında kabul ettiği Aydoğmuş ve Uzun’a başarılar diledi.

Hırvatistan’da düzenlenecek Zagreb/ Hırvatistan Youh Open 15 Yaş turnuvasında Milli takımı temsil edecek olan Saruhanlı Belediyesi Badminton takımı antrenörü Aygül Aydoğmuş ve sporcu Ece Uzun Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti.

Saruhanlı Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yaralı’nın da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Bilgin, Saruhanlı Belediyespor’un, sporun tüm branşlarında başarıdan başarıya koştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Destek vermek bizden, mücadele etmek ve başarmak sizden. Biz bu konuda sizlerinin önünü açmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu noktada her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Antrenör Aydoğmuş ise desteğinden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür ederek, Hırvatistan’dan başarı ile döneceklerini ifade etti.

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