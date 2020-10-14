Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin korona virüse yakalandı
MANİSA'NIN SARUHANLI İLÇESİNİN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BİLGİN, KORONA VİRÜS (COVİD-19) TESTİNİN SONUCUNUN POZİTİF ÇIKTIĞINI DUYURDU. BAŞKAN BİLGİN, MANİSA MERKEZ EFENDİ DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Zeki Bilgin, korona virüs (Covid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Bilgin, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuran Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in korona virüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Zeki Bilgin, "Kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim Salı günü başvurduğum Saruhanlı Devlet Hastanesinde yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) test sonucum pozitif çıkmıştır. Şu anda Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavim devam etmektedir. Son bir kaç gün içinde benimle temas kuranların test yaptırmasını veya kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Sizlerin desteği ve duasıyla bu hastalığı en kısa sürede atlatacak ve görevimizin başına dönerek hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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