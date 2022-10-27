Saruhanlı AAT’ “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, oluşan atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan‘ Atık Yönetimi Yönetmeliği’ ve ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak geri dönüşümünü ve bertarafını sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede MASKİ tarafından başarılı bir şekilde işletilen Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde yaptığı çalışmalarla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

MASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün temiz Manisa hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen ve Atık yönetimi faaliyetlerini en etkin şekilde sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, israfın her alanda önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların kaynağında özelliklere göre ayrıştırılmasını, geri dönüştürülmesini, geri kazanımını ve bertaraf edilmesini kapsayan sıfır atık yönetim sistemini benimsemeye devam ediyor. Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi de bu belgeyi almaya hak kazandı. Her aşamada çevreye duyarlılık bilinciyle hareket eden ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir Dünya bırakmak adına başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, bu vesile ile bir başarıya daha imza attı. Daha yaşanılabilir bir Manisa için yaptığımız çalışmalar meyvelerini topluyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa için idare çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor”