Saruhalı’da altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesinde Saruhanlı’da belde ve köy durumundan mahalleye dönüşen 7 yerleşim yerinde 151 kilometre altyapı, 620 bin metrekare de üstyapı işini tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, köyden ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini kalkındırmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile kırsal mahallelerin merkez mahallelerden farkı kalmıyor. Hayata geçirilen çalışmalar ile su kayıp-kaçaklarına da son verilerek önemli bir soruna daha neşter vuruluyor. Son olarak Saruhanlı’da 7 yerleşim yerinde 87 milyon TL’lik bir yatırıma hayat verildi.

İlçede belde durumundan mahalleye dönüşen Mütevelli ile İshakçelebi Mahallesi, köyden mahalleye dönüşen Azimli, Kayışlar, Kemiklidere, Çullugörece ve Sarıçam Mahallelerinde 151 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı sağlıklı hale getirildi. Altyapı çalışmalarının ardından mahallelerde 620 bin metrekare de üstyapı işi yapıldı. İshakçelebi, Kayışlar, Kemiklidere ve Çullugörece Mahallelerinde sokak aydınlatmaları da yapılarak bambaşka bir görünüme imza atıldı. Mahallelerdeki her ihtiyacı ortadan kaldırmak için çalışan MASKİ, İshakçelebi Mahallesine 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet de içme suyu arıtma tesisi inşa etti. Kayışlar ve Kemiklidere Mahallesine de içme suyu deposu kazandırıldı. Daha sağlıklı bir çevre için mahallelerde 8 adet de foseptik imalatı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, uzak-yakın demeksizin her ilçeye eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Hayata geçirdiğimiz altyapı projelerimizin üstüne hep yenilerini ekleyerek vatandaşlarımızın yanında olduk. Büyükşehir’den önce yatırım almakta zorluk çeken eski belde ve köylerimizi, yeni mahallelerimizi yaptığımız projeler ile kalkındırmaya devam ediyoruz. Artık Saruhanlımızda da belde ve köy durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin de merkez mahallelerden farkı kalmıyor. Son ihalelerimiz çerçevesinde güzel ilçemiz Saruhanlı’da 7 yerleşim yerinde 87 milyon TL yatırım yaptık. Sevdamız olan Manisa’mız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.