Sart Mahallesinde yollara parke taşı döşendi

Salihli Belediyesi, ilçe merkezi ile mahallelerde yürüttüğü kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sart Mahallesinde başlattığı çalışmalarla kış mevsiminde ulaşım zorluğunu ortadan kaldırmak için tam otomatik parke taşı döşeme makinesi ile mahalle yollarına 2 bin 500 metrekare kilit parke taşı döşedi.

İlçe merkezi ile mahallelerde yol düzenleme çalışmalarına hız veren Salihli Belediyesi, Kemerdamları Mahallesinden sonra Sart Mahallesindeki yolları da parke taşıyla buluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tam otomatik parke taşı döşeme makinesi ile gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Sart Mahallesindeki yollara kilit parke taşı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye ekiplerinin mevsim şartlarının elverdiği ölçüde ilçe merkezi ile mahallelere yönelik hizmetlere aralıksız devam edeceğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Gerek merkezde gerekse kırsal mahallelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Kötü hava koşullarından dolayı yaşanacak olan ulaşım zorluğunu ortadan kaldırmak için ekiplerimiz mesai gözetmeden sahada çalışıyor. Yaptığımız planlama dahilinde çalışmalarımız merkez ve kırsal mahallelerde devam edecek. Sart Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.