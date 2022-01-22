Sarıgöl’ün üzüm bağları kar altında kaldı

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarıyla ünlü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Üzüm bağları karla kaplanırken, üreticiler ise yağan karın sevincini yaşadı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde önce yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde de yağmaya başladı. İlçede binlerce dekar alanda bulunan çekirdeksiz Sultani üzüm bağları ise beyaz örtü ile kaplanırken kartpostallık manzaralar oluştu. Kar yağışı uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden üreticilerin ise yüzünü güldürdü. Kar hasretleri sona eren vatandaşlar sokak hayvanlarını da unutmayarak evlerinin dışlarına yemler bıraktı. Kar yağışının devam ettiği ilçe genelinde mahalle yollarının tamamen açık olduğu ve herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır bekletildiği öğrenildi.