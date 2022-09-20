Sarıgöllü kadınların el emeği ürünlerine talep yağıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2018 yılında 7 gönüllü girişimci kadın tarafından kurulan Sarıgöl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (SARKOOP), Sarıgöllü kadınların geleneksel yöntemlerle ürettikleri gıda ürünlerini Türkiye’nin birçok noktasına ulaştırıyor. Bu sayede 35 kadına iş imkanı sunan kooperatif aynı zamanda ilçenin kendine özgü ürünlerinin tanıtımına katkı sağlıyor.

Sarıgöl ilçesinde 4 yıl önce 7 girişimci kadının öncülüğünde faaliyetlerine başlayan SARKOOP, bugün 35 kadına istihdam oluşturarak yoluna devam ediyor. Annelerinden, ninelerinden öğrendikleri doğal yiyecekleri hazırlayarak gelecek kuşaklara aktarma amacında olan kooperatif, ürünlerini geleneksel yöntemlerle hazırlarken birçok kadının da ev ekonomisine katkı sağlıyor. Her geçen gün sipariş ağını genişleten kooperatif, bugünlerde taleplere yetişemez hale geldi. Kooperatifin amacını anlatan SARKOOP Başkanı Emine Özyıldız Aygan, ’’2018 yılında 7 gönüllü kadın arkadaşımızla kooperatifimiz kurduk. Amacımız halkımıza doğal lezzetleri tattırmak, sağlıklı beslenmelerine yardımcı olmaktır. Kooperatifimizde devamlı çalışmakta olan kadın arkadaşlarımız; pekmez, günbalı, üzüm pestili, sızma zeytinyağı, her türlü zeytin çeşitleri, tarhana, biber ve domates salçası, ev makarnası, kuru üzüm, ceviz, badem, reçeller yaparak, bunları cam kavanozlar içerisinde internet sitemizden ya da tanıdıklarımız aracılığı ile kargo ile göndermekteyiz. Ayrıca İzmir’de birkaç marketle yaptığımız protokolle ürünlerimizi pazarlıyoruz. Sürekli kendini geliştiren bir kooperatifiz. Yerimizde saymıyoruz. Bugün 35 kadına iş istihdamı sağlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesinin hediye sepetlerine katkı sağlamaktayız. Manisa’da 12 kadın kooperatifinin kuruluşuna yardımcı olduk. Sarıgöl ’Emcelli Biberi’nin geleceğini yaşatmak için ilçe kaymakamımızla ortak çalışmamız var. Eğitim alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içerisindeyiz. Kendi web sayfamızı geliştiriyoruz. Bunun gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.