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Sarıgöl’deki ’Üzüm Tüneli’ ilgi odağı oldu
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 14.Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali çerçevesinde kurulan üzüm tüneli vatandaşların ilgi odağı oldu.
MANİSA 11.09.2022, 14:03
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 14.Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali çerçevesinde kurulan üzüm tüneli vatandaşların ilgi odağı oldu.
Sarıgöl 14.Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival çerçevesinde kent merkezine kurulan üzüm tüneli, 7’den 70’e fotoğraf çektirmek isteyenlerin durağı oldu. İlçede yetiştirilen çeşitli üzüm türlerinin salkımlarından oluşturulan üzüm tünelinin kente çok yakıştığını dile getiren vatandaşlar, çektirdikleri fotoğrafların kendilerine hatıra olarak kalacağını ifade etti. Üzüm tünelinde çektirilen fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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|10
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|10
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|5
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|5
|5
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|4
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|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
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|17. Aston Villa
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|4
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|6
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|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
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|9
|7. Athletic Bilbao
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|7
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|7
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|7
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|5
|6
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|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
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|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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