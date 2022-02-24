Sarıgöl’deki okullarda ’Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitim’ kursu açıldı

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından ilçede bulunan tüm okullara ’Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimi’ kapsamında kurslar açıldı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Sarıgöl Halk Eğitimi olarak ilçemizde bulunan tüm okullarımızda okullarımızın rehber öğretmenleri işbirliğiyle bu kurslarımızı planladık. Kurslarımızda yaş durumlarına göre kişisel temizlik, beslenme, teknoloji bağımlılığı, tütünün zararları gibi konular işlenecek. Katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul müdürlüklerimize teşekkür ederim" dedi.

İlçedeki tüm okullarda başlayan ’Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimi’ kursunun iki ay boyunca devam edileceği belirtildi.