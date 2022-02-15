Sarıgöl’deki içme suyu kapastesi artacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl merkezin içme suyu kapasitesini artırmak için saniyede 12 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı. Yeni sondajın bağlantısı da döşenen 1 kilometrelik terfi hattı ile yapılarak depoya su verilmeye başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sarıgöl merkezin içme suyu kapasitesini artırmak için yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondajdan saniyede 12 litre verime sahip suya ulaşılırken İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan analize göre su içilebilir özellikte çıktı. Sondajla içme suyu deposu arasında 1 kilometrelik terfi hattı döşeme işini de tamamlayan ekipler, sondajın bağlantısını depoya yaptı.

Sarıgöl merkeze önemli yatırım

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Su kaynaklarını koruyucu nitelikte yaptığımız çalışmalar dışında yeni su kaynakları tespit edip vatandaşımızın kullanımına kazandırıyoruz. Küresel ısınmanın etkisi ve artan nüfusa göre yaptığımız planlamalar doğrultusunda Sarıgöl ilçe Merkezine yeni bir sondaj kuyusu kazandırarak bağlantısını da yaptık. Sondajımızdan Sarıgöl Merkezde Mimar Sinan, Ayan, Cumhuriyet ve Konak Mahallelerine su ulaştırılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.