Sarıgöl’de ’Yerli Malı Haftası’ kutlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 4 Eylül İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte okul öğrencileri öğretmenler ve okul aile birliği ile hazırlanan yerli ürünler sergilendi. "Yerli Malı Haftasına" ait şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrenciler yemeklerini paylaştı.

Etkinliğin çok güzel hazırlandığını ifade eden Sarıgöl ilçe milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak "Yerli Malı ve Tutum Haftası nedeniyle 4 Eylül İlkokulumuz tarafından hazırlanan etkinlik çok güzel oldu. Öğrencilerimiz yerli malının kullanımını ve arkadaşlarıyla paylaşımın önemini kavramlar. Tutumlu olmanın gereğini, israfın olmamasını kavradılar. Sınıflarda yerli malı ve tutumun önemi yine öğretmenlerimiz tarafından hafta boyunca anlatılacak. Etkinlikte emeği geçen arkadaşlarımızı teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Milli Eğitim ilçe şube müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.