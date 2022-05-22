Sarıgöl’de yağmur duası yapıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yüzlerce kişi, yetersiz yağış sebebiyle yağmur duasına çıktı.

İlçeye bağlı Karacaali Mahallesi’nde bulunan Kokulu Dede Türbesi mevkiine çıkan vatandaşlar, bu yıl yeterli yağış alamadıkları toprakları için namaz kılıp dua etti. Duanın ardından 10 adet koyun kesilerek, hayır yemeği dağıtıldı. Karacaali Mahallesi Muhtarı Adem Kır, "Beş yıl aradan sonra tekrar Kokulu Dede’de yaptığımız yağmur duamız kabul olur inşallah. Bu yıl yaklaşık bin kişi bu duaya iştirak ettik. Kurbanlıklarımızı kesip hayırlarımızı yaptık. Allah kabul etsin" dedi.