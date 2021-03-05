Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucuyla yapılan mücadele kapsamında 18 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri serbest bırakılırken diğer iki kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama Büro ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda üç kişi uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama ekiplerinin gece ve sabaha karşı yaptıkları operasyonlarda N.S. adlı şahısta 3,4 gram esrar maddesi ve aparatları ele geçirdi. N.S. daha sonra, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, polisin çalışmaları esnasında şüphe ile durdurulan bir araçta bulunan sürücü M.K.’ın üzerinde de 6,3 gram esrar maddesi ve uyuşturucu aparatları ele geçirilerek gözaltına alındı. M.K.’nın sorgusunda uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen M.D. adlı kadının ikametinde yapılan aramada ise 8.8 gram esrar maddesi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli M.K. ve M.D., polis tarafından ifadelerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin huzur ve güveni için uyuşturucu ile mücadelen devam edeceğini belirtti.