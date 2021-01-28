Sarıgöl’de tütün alımlarına başlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2020 yılı hasadı tütünlerinde alımlar başlarken 27 TL’lik belirlenen fiyatlar üreticiyi sevindirdi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2020 yılı hasadı tütünlerde alımlar başladı. Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarında tütünlerini teslim etmek isteyen üreticiler, tütün balyalarını getrerek sıraya girdi. 2020 yılı tütün alımı için belirlenen 27 TL’lik baş fiyat ise üreticileri sevindirdi. Sarıgöl ve çevresinden çeşitli firmalatca alımların yapıldığını ifade eden tütün eksperi Mustafa Evli, "Sarıgöl’de geçen yılın tütün rekortesi 600 ton. Üretici tütünlerini teslim ettkten 10 iş gününde ürün bedelleri tutarı bankalardaki hesaplarına yatırılmaya başlanacak" dedi.