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Sarıgöl’de traktör kazası: 1 ölü
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
MANİSA 15.12.2022, 19:08
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Dutlu kuyu mevkiinde, Ali B. (72) yönetimindeki 45 ZT 157 Plakalı traktör saat 14.00 sıralarında topraklı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ali B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.