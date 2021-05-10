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Sarıgöl’de traktör devrildi: 1 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı.

MANİSA 10.05.2021, 13:05
Sarıgöl’de traktör devrildi: 1 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı.

Sarıgöl Bağlıca Mahallesinden Özpınar Mahallesi istikametine gitmekte olan K.A. yönetimindeki 45 TA 2584 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile yaralı sürücü K.A. Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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