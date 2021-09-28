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Sarıgöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde freni boşalan aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken yaralılardan 1’i taburcu edildi diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MANİSA 28.09.2021, 11:18
Sarıgöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde freni boşalan aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken yaralılardan 1’i taburcu edildi diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Buldan’dan Alaşehir istikametine seyir halindeki A.B. idaresindeki 45 AGZ 783 plakalı yol yardım çekici freni boşalması sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.B. ve yolcu olarak bulunan H.B. Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü A.B. burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken H.B. ise Alaşehir Devlet hastanesine sevk edilmiştir. Yaralı H.B.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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