Sarıgöl’de toplu sünnet şöleni

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde MHP ilçe başkanlığı tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sünnet yapamayacak durumda olan dar gelirli vatandaşların çocuklarına yönelik toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi ailelerin 35 çocuğunun evlerinde sünnet yapıldığı belirtilirken, toplu sünnet şöleninin bundan sonra her yıl yapılarak geleneksel hale getirileceği açıklandı.

Bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen toplu sünnet töreninde otuz beş çocuğun, evlerinde sünnet edildiğini ifade eden Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı ve İzmir’de bir sağlık merkezinin sahibi olan emekli sağlık memuru Adem Öz ile birlikte organize ettiğimiz Emekli Vaizimiz Mehmet Öz’ün eşi Merhum Rabia Öz Hayrına Toplu Sünnet programımızda emeği geçen İlçe Müftümüz Osman Aslan, İmam-Hatiplerimiz Ali Arslan, Sezai Erkorkmaz, MHP Mahalle Temsilcilerimiz ve muhtarlarımıza teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı olarak bundan böyle her yılın kasım ve aralık aylarında toplu sünnet geleneği yapmaya karar verdik." dedi.

Emekli sağlık memuru Adem Öz ise şunları söyledi: "Allah bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Bu düzenlemiş olduğumuz hayır için yaptığım bu sünnetleri başta şehitlerimiz olmak üzere bütün ölmüşlerimize ve 1 Kasım 2021’de vefat eden anneme bağışlıyorum. Mekanları cennet olsun. Bu hayra vesile olan abim Ahmet Buldanlı, mahalle muhtarına, Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Karaduman hocamıza ilçe müftümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."