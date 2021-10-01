banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Sarıgöl’de servis sürücülerine eğitim

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından okul servis sürücülerine uyulması gereken kurallar hakkında eğitim semineri verildi.

MANİSA 01.10.2021, 13:53
Sarıgöl’de servis sürücülerine eğitim

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından okul servis sürücülerine uyulması gereken kurallar hakkında eğitim semineri verildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri okul servis sürücülerine eğitim verdi. Eğitimde okul servis şoförlerinin uyması gereken kurallar, servis araçlarında olması gereken ekipmanlar, öğrenci indirme-bindirme, emniyet kemerinin önemi ile maske, mesafe ve hijyen kuralları anlatıldı. Eğitimlerin sonunda ekipler tarafından servis sürücülerinin soruları yanıtlandı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P