Sarıgöl’de servis sürücülerine eğitim

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından okul servis sürücülerine uyulması gereken kurallar hakkında eğitim semineri verildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri okul servis sürücülerine eğitim verdi. Eğitimde okul servis şoförlerinin uyması gereken kurallar, servis araçlarında olması gereken ekipmanlar, öğrenci indirme-bindirme, emniyet kemerinin önemi ile maske, mesafe ve hijyen kuralları anlatıldı. Eğitimlerin sonunda ekipler tarafından servis sürücülerinin soruları yanıtlandı.