Sarıgöl’de ’Reklektif Yelek Giy, Görünür Ol" projesi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" projesi çerçevesinde, genç sürücü adaylarına ve muhtarlara motosiklet ve kask kullanımının önemi hakkında bilgilendirme semineri verilerek, reflektif yelek dağıtımı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda başlatılan "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" projesi çerçevesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik ve Asayiş Timleri tarafından, Sarıgöl ilçesinde genç sürücü ve adaylarına, muhtarlara ve öğrencilere güvenli motosiklet kullanımı, kask önemi ve trafikte görünür olmak konularında seminer verildi. Seminere; Sarıgöl İlçe Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı İsmet Altun ve Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdermir katıldı. Seminer sonunda Sarıgöl Hükümet Konağı önünde jandarma trafik ekipleri tarafından açılan stantta reflektif yelek ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Sarıgöl Kaymakamı Arıkan, tüm sürücülere kazasız sağlıklı günler diledi.