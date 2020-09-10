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Sarıgöl’de pekmez toprağı satışları hareketlendi

SARIGÖL VE ÇEVRESİNDE PEKMEZ YAPIMINDA KULLANILAN PEKMEZ TOPRAĞININ KİLOSU 3 TL’DEN SATILMAYA BAŞLANDI. PEKMEZ YAPIMININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE PEKMEZ TOPRAĞI SATIŞLARI DA ARTTI.

MANİSA 10.09.2020, 11:05
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Sarıgöl’de pekmez toprağı satışları hareketlendi

Sarıgöl ve çevresinde pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağının kilosu 3 TL’den satılmaya başlandı. Pekmez yapımının başlamasıyla birlikte pekmez toprağı satışları da arttı.

Yaz aylarında sultaniye ve kırmızı çekirdekli üzümlerden evlerde kışlık yiyecek olarak hazırlanan pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağı (Marn) satışlarında hareketlilik başladı. Pekmez yapımında pekmezin mayası olarak bilinen pekmez toprağı ilçeye bağlı Selimiye Mahallesindeki beyaz kepir topraktan elde ediliyor.

"Pekmezde kullanımı şart"

Pekmez toprağı (Marn) satıcısı Ersin Özlü, "Pekmez toprağını Selimiye Mahallesindeki dağdan kepir topraktan getirmekteyiz. Pekmezin mayasını bu toprak oluşturmakta. Geçen yıl pekmez toprağını 2 TL’den satarken bu yıl 3 TL’den satmaktayız. Pekmez yapılırken, üzümlerin içerine konulur, çuvallarda ezilir çıkan suyu şıra olur. Daha sonra kazanlarda kıvamına gelene kadar kaynatılır. Pekmez olunca soğutmaya alınır ve kaplara konularak kışlık yiyecek olarak saklanır." dedi.

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