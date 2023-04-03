Sarıgöl’de ortaokullar arası voleybol turnuvası

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası kızlar voleybol turnuvasının şampiyonu Çanakçı Ortaokulu oldu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ortaokullar arası kızlar voleybol turnuvası, oynana final müsabakalarıyla sona erdi. Finalde Çavuşlar Ortaokulu’nu yenen Çanakçı Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük kupasını ise Atatürk Ortaokulu kazandı. Turnuvada dereceye giren okulların ödüllerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde verileceğini belirten Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını geliştirmek, kişiliğin oluşumunu, karakter özelliklerinin gelişimini sağlamak, bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumu kolaylaştırmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz ortaokullar arası kız voleybol turnuvası bugün yapılan final maçıyla sona erdi. Turnuvaya katılım sağlayan tüm okullarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.