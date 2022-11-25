Sarıgöl’de öğretmenlere 24 Kasım’a özel eğlence

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlere özel gece düzenlendi. Bir araya gelen öğretmenler çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe milli eğitim müdürlüğünün düzenlediği birlik-beraberlik gecesinde bir araya geldi. İlçede ilk kez düzenlenen etkinlikte öğretmenler, müzik öğretmenleri tarafından çalıp söylenilen şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Gecede konuşan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilçemizde görev yapan değerli öğretmenlerimizin birbirini tanıması, kaynaşması ve moral motivasyonunuzun artırarak daha verimli çalışmalar yapması için ’Öğretmen Günü Gecesi’ düzenledik. Müzik öğretmenlerimizin çalıp söylediği türküler, salonu dolduranlar tarafından büyük beğeni topladı. Öğretmenlerimiz gönüllerince eğlendi. Öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu artırıcı etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Sarıgöl Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen geceye; Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul müdürleri, öğretmen ve aileleri katıldı.