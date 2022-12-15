Sarıgöl’de öğrencilere gıda güvenliği anlatıldı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolü ekiplerince ilçedeki orta dereceli okullarda bilgiler verdi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolü ekiplerince 258 öğrenciye okullarında seminer verildiğini ifade eden Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından ilçemizde bulunan orta öğretim kurumlarında eğitim gören 258 öğrenciye gıda güvenilirliği, gıda kaybı ve israfına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise, "İlçemiz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaokul kurumlarında okumakta olan öğrencilerimize yönelik gıda güvenliği seminerleri yararlı oldu." dedi.