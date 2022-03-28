Sarıgöl’de Kütüphaneler Haftası kutlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kütüphaneler Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Sarıgöl Çavuşlar İlkokulu’nda tören düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve piyes gösterimi ile devam program; İlçe Halk Kütüphanesi verilerine göre en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Programın ardından okulda yeni oluşturulan kütüphanenin açılışı protokol tarafından yapıldı. Kutlama etkinliğine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdür Cezmi Yıldırak, Şube Müdürleri Hasan karakuş ve Mustafa Açıkgöz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.