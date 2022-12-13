Sarıgöl’de kız öğrencilerine yönelik voleybol kursu açıldı

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından talep üzerine kız öğrencilerine yönelik voleybol kursu açıldı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi’nde okuyan kız öğrencilerin voleybol kursu açılması taleplerini olumlu karşılayan Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, okulun kapalı spor salonunda 160 saatlik voleybol kursu açıldığını bildirdi.

"Bayanların spora ilgisi arttı"

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, her yaşta herkese spor etkinliği ilkesini benimsediklerini belirterek, "Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi kız öğrencilerinden gelen voleybol kursu talebini olumlu karşıladık. Okulda 160 saat süreli voleybol kursumuza 20 kız kursiyer katılıyor. Kursumuz okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Şerafettin Aslan tarafından verilmekte. Amacımız gençlerimize sporu sevdirmek ve sağlıklı gençler yetiştirmektir." dedi.