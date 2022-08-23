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Sarıgöl’de kışlık yiyecek hazırlığı başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları kışlık yiyecek hazırlıklarına başladı.

MANİSA 23.08.2022, 17:14
Sarıgöl’de kışlık yiyecek hazırlığı başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları kışlık yiyecek hazırlıklarına başladı.

Sarıgöllü ev kadınları domates ve biber salçası yapımına yoğun bir şekilde başladı. Pazardan satın alınan domates ve biberler itina ile temizlenerek kışlık yiyecekler haline getirilmeye başlandı. Havaların oldukça sıcak gittiği şu günlerde salçalar bir hafta içinde olurken kurutmalık biberler ise gölgede 15 gün içinde kışlık yiyecek olarak hazır hale geliyor.

Sarıgöl Emcelli Mahallesinde yaşayan Ayşe Tosun, kışlık yiyeceklerin yaptıklarını ve kavanozlara koyduklarını ifade ederek bu sene yüksek fiyatlara rağmen kışlık yiyeceklerini hazırladıklarını söyledi.

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