Sarıgöl’de kış hazırlıkları başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde evlerde kışlık yiyecek hazırlıkları başladı.

Sarıgöllü ev kadınları çarşıdan yerli ürün patlıcan, biber, domates satın alarak kışlık yiyeceklerin hazırlama çalışmalarına yoğun bir şekilde başlattı. Evlerde doğal olarak hazırlanan kışlık yiyecekler kış aylarında ilk günkü tazeliğiyle tüketilecek. Kendi ihtiyaçlarından fazla kışlık yiyecek üreten kadınların bir yandan da İnternet üzerinden satışlara başladıkları öğrenildi.

Sarıgöllü ev kadınları, havaların sıcak olması nedeniyle bir yandan salça yaparken bir yandan da biber ve patlıcan kurutarak kışa hazırlık yaptıklarını söyledi. Biber ve patlıcan kurutan kadınlar kurutma işleminin havadar bir yerde güneş görmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi.