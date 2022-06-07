Sarıgöl’de kick-boks heyecanı

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve 8 ay süren kick-boks kursunun kapanışı, 38 kursiyerin sergilediği gösteri ile sona erdi.

Her yaşta herkese eğitim projesi uygulayan Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi gençlere sporu sevdirmek ve boş zamanlarını değerlendirme amaçlı olarak açtığı kick-boks kursuna 38 kursiyer katıldı. Kursiyerler, 8 ay boyunca öğrendiklerini Yeğenim Spor Merkezinde nefes kesen gösterilerle sunarken, izleyenlerden de tam not aldı. Kick boks antrenörü Metin Yeğen denetiminde çalışmalarını sürdüren kursiyerler alkış topladı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Her yaşta herkese eğitim projesi çerçevesinde açtığımız ve 8 ay süren kick boks kursumuz ilgi gördü. Kursiyerlerimiz ve antrenörümüzü kutlarım." dedi.

Kick-Boks kursiyerlerin gösterisine, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Mustafa Açıkgöz, Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç ve veliler katıldı.