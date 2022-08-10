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Sarıgöl’de kavun karpuz bereketi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı yerli kavun, karpuz ve domateslerin hasadına başlandı. Bu sene domates, karpuz ve kavunun oldukça verimli olduğu öğrenildi.

MANİSA 10.08.2022, 13:30
Sarıgöl’de kavun karpuz bereketi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı yerli kavun, karpuz ve domateslerin hasadına başlandı. Bu sene domates, karpuz ve kavunun oldukça verimli olduğu öğrenildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesinde yetiştirilen kavun, karpuz ve domateslerin hasadına başlandı. Bu yıl ürünlerin veriminden ve satışından memnun olduğunu ifade eden üretici Mustafa Gencelli, "Bu yıl 10 dekarlık alana bostan dikim. Dört dekarlık alana kavun, üç dekar alana da domates diktim. Tarlada karpuzların kilosu toptan 1.30-1.50 TL arasından kavunların kilosu dört liradan, domatesi ise beş liradan veriyorum. Sadece karpuzdan 80 ton verim bekliyorum." dedi.

Yerli kavun karpuz ve domateslerin çıkması ile vatandaşlar yerli ürünlerden almayı tercih ediyor.

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