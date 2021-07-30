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Sarıgöl’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma tarafından bir ikamete yapılan operasyonda uyuşturucu içme aparatları ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibiyle birlikte aynı evde bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı.

MANİSA 30.07.2021, 12:27
Sarıgöl’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma tarafından bir ikamete yapılan operasyonda uyuşturucu içme aparatları ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibiyle birlikte aynı evde bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı Sarıgöl ilçesi Bahadırlar Mahallesinde H.Ö. (26) isimli şahsa ait olan ikamette uyuşturucu madde bulunduğu ve içildiği duyumunun alınması üzerine, saat: 22.00’da adli mercilerden alınan arama kararı sonrası şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 10 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 1 adet hassas terazi bulundu. Ayrıca H.Ö. isimli şahıs ile beraberinde aynı evde bulunan M.S.G. (23) ve V.K.(36) isimli şahıslar, kan ve idrar örnekleri alınarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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