Sarıgöl’de jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma trafik ekipleri traktör sürücülerine, trafik güvenliği konusunda eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020-2030 yılları arasında trafik güvenliği eylem planı kapsamında Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince Sarıgöl Konferans Salonu’nda traktör sürücülerine seminer verildi. Sarıgöl Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Uzman Çavuş Halil Polat, seminerin amacının sürücülere ceza kesmek olmadığını, kazaları en aza indirmek istediklerini belirterek, "Bahar mevsimi ile birlikte traktörler karayollarına yoğun olarak çıkmaktadır. Traktör kullanacak olan sürücülerinin mutlaka uymaları gereken kuralları var. Bunların başında traktörlerin sigortalarını ilk etapta yaptırmış olmalarıdır. Traktörde tekerlek üzerine ve kasalarında yolcu taşımamalılar. Sürücülerimiz mutlaka traktörlerine reflektör takmalılar. Bu önlemler kazaları azaltmaktadır" dedi.

Bilgilendirme seminerinin ardından Hükümet Konağı önünde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı. Törene, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve traktör sürücüleri katıldı. Programda konuşan Kaymakam Arıkan, "Sarıgöl’ümüz bir tarım ilçesi. Bu yüzden traktör sayımız çok fazla. Bugün düzenlendiğimiz etkinlikle traktör sürücülerimize reflektör dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız kazaları en aza indirgemektir. Sürücülerimize kazasız belasız günler diliyorum" dedi.