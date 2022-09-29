Sarıgöl’de jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendiriyor

Manisa’da, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri kırsal kesimde traktör ve motosiklet kaynaklı kazaları azaltmak için köy köy dolaşarak çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri özellikle yaz aylarında kullanımı artan traktörlerin masalarında ve sepetliklerinde mutlaka reflektor takılmasının önemini vurgulayarak kontrollerini sıklaştırdı.

Köy kahvehanelerinde jandarma trafik ekipleri, çiftçi sürücülere dörtlü lamba, robs demir kullanımı, motosiklette kask kullanımı, traktör sürücülerinin yanına yolcu alınmaması gibi hayati önem taşıyan konulardan bahsederek, trafik bilincinin arttırılmasını sağlamak ve trafik kazalarını en az seviyeye indirmek için çiftçilere bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.