Sarıgöl’de ilk kez Japon kabağı yetiştirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi geçtiğimiz yıl temin ettiği tohumlarla besin değerleri bakımından oldukça zengin olan Hokkaido adı verilen Japon kabağını yetiştirmeyi başardı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Ümit Ergenekon, geçen yıl temin ettiği Hokkaido adı verilen Japon kabağını üzüm bağının yanına ekti. Besin değerleri yönünden oldukça zengin olduğu bilinen Japon kabağından yüksek verim alan Ergenekon, hasat etmeye yetişemediğini söyledi. Tohumları temin ettiği arkadaşının Sarıgöl’de yetişmeyeceği konusunda kendisini uyardığını ancak yetiştirmeyi başardığını söyleyen Ergenekon, "Üzüm bağımın başına ekmiştim. Oldukça da yüksek verim aldık. Toplamaya yetişemiyoruz. Şu an için evimde istifliyorum. Besin değerleri de oldukça yüksek bir meyve. Ayrıca rengi nedeniyle de evlerde süs olarak da değerlendiriliyor" dedi.