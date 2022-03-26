Sarıgöl’de iki günde 325 ünite kan toplandı

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından organize edilen "Manisa kanım feda" projesi ile iki günde 325 ünite kan toplandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Kızılay Kan Alma Merkezi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. Sarıgöl Hükumet Konağı Bahçesine kurulan sahra çadırlarında vatandaşlar iki gün boyunca kan vermek için adeta sıraya girdi. Kan alım çadırında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken helva hayrı da yapıldı. Vatandaşların kan bağışına oldukça ilgi gösterdiğini belirten Sarıgöl Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Tüfekçi, "İlçe Milli Müdürlüğümüzün talebi üzerine ilçemizde kan bağışı kampanyası düzenlendi. İki günde vatandaşlarımız 325 ünite kan bağışında bulundu. Öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cezmi Yıldırak ve kan veren bağışçılarımıza teşekkür ederim" dedi.