Sarıgöl’de erkenci üzüm hasadına başlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı erkence üzüm hasadına başlandı. Superior Seedless ve Trakya İlkeren cinsi üzümler sabahın erken saatlerinde toplanırken öğlen sıcağı bastırmadan ihracat tırlarına yükleniyor.

Sarıgöl ve çevresinde erkence üzüm olarak bilinen Superior Seedless ve Trakya İlkeren üzümlerinin hasadı yoğun bir tempoda devam ediyor. Superior Seedless ve Trakya İlkeren üzümleri turfanda özelliği taşıması ve aromatik tatları nedeniyle sevilerek tüketilen bir cins olarak dikkat çekiyor.

Erkence üzümlerin Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu Manisa ve ilçelerinde 21 Temmuz’da hasadına başlama izni verilmesi üzerine kesim işlerine başlandı. Erkenci üzümlerin de 22 Temmuz itibariyle de ihracatı açılmıştı. Sarıgöl ve çevresinde Superior Seedless üzümlerin bağlardan kesilmesine devam ediliyor.

İyi tarım uygulamaları yapan Serbest Ziraat Mühendisi İlyas Karadağ, "Sarıgöl’de bu yıl erkence Superior Seedless üzüm için 2 bin ton üzüm kesimi yapılmasını bekliyoruz. Erkence üzüm fiyatları ise üzümü kalitesine göre 12-20 TL arasında seyretmektedir." dedi.

"Üzüm hasadı özenle devam ediyor"

Karadağ Superior Seedless ve Trakya İlkeren üzümlerinin özenle hasat edildiğini belirtti. Karadağ, "Üzümler, tarım işçileri sabah serinliğinde üzüm kesiminin yapılacağı bağlara girerler önce kasaları asmaların alt tarafına içleri kağıtları konularak hazırlanır sonra da kesim işlemi başlar. Sıcaklar iyice başlamadan önce üzümler kamyonlara yüklenerek gönderilir." diye konuştu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise şunları söyledi: "Hayırlısı ile 2022 yılı üzümlerin hasadına başlandı. Erkence üzümlerle yeni mahsullerin hasadına başlandı. Superior Seedless ve Trakya İlkeren üzümlerimiz başta Rusya olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihraç edilmekte. Ayrıca yurtiçinde de tüketilmektedir."