banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları

Sarıgöl’de çiftçilere fiğ tohumu dağıtıldı

SARIGÖL'DE ÇİFTÇİLERE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA FİĞ TOHUMLARI DAĞITILDI.

MANİSA 26.10.2020, 12:25
1
Sarıgöl’de çiftçilere fiğ tohumu dağıtıldı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından ilçede ilk kez, ’’Yem bitkileri üretimini geliştirme projesi’’ uygulaması ilgi gördü. Çiftçilere proje kapsamında 7 bin 500 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından getirilen 7 bin 500 kilogram fiğ tohumu 27 çiftçiye talepleri doğrultusunda teslim edildi.

Özellikle arpa, buydağ ile karıştırtılarak ekimi yapılan fiğ, besicilik yapan üreticiler tarafından teslim alındı. Fiğ ile yapılan hayvan besiciliğinde süt veriminin artış gösterdiği belirtildi.

Sarıgöl’de bu yıl 500 dekarlık alanda ekimi yapılacak olan fiğ tohumlarının yüzde 75’inin devlet destekli yüzde 25’inin de üretici tarafından karşılandığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 6 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3