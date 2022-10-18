Sarıgöl’de bilgisayar operatörlüğü kursu açıldı

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bilgisayar operatörlüğü kursu açıldı.

Bilgisayar öğretmeni Hasan Polan tarafından verilen kursun 163 saat süreli olduğunu ifade Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Kursumuza 14 kişi katılmaktadır. 163 saat sürecek olan kursumuzun bitiminde kursiyerlerimize belgeleri verilecek. Bunun önemi ileride memur alımlarında ortaya çıkacak ve kursiyerlerimize yararlı olacaktır." dedi.