Sarıgöl’de baharın gelişi kutlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Nevruz şenliği düzenledi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri baharın gelişini kutladı. Şenlik havasında geçen kutlamalarda öğrenciler arasında halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışması yapıldı. Temsili olarak demir dövülen Nevruz etkinliğinde, ateş yakılarak üzerinden atlanıldı.

Okulda baharın gelişini kutladıklarını belirten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar, "Havaların ısınmasıyla beraber baharın gelişini okul olarak kutlamak istedik. Katkılarından dolayı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İhsan Gür’e teşekkür ederim. Öğrenci ve öğretmenlerimizin kaynaşması açısından güzel bir program oldu" dedi.

Programın ardından öğrenciler ve öğretmenler müzikler eşliğinde oynayarak birlikte halaylar çekti.

Programa Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürleri Hasan Karakuş ve Mustafa Açıkgöz ile okul idaresi ve öğretmenler katıldı.