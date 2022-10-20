Sarıgöl’de bağlama kursu açıldı

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yeni müzik salonunda açılan bağlama kursuna Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müzik Öğretmeni Saliha Gül Kurtuluş tarafından verilmeye başlandı.

"Her yaşta, herkese eğitim"

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "İlçe halkımızdan gelen talep doğrultusunda bağlama kursumuzu açtık. 14 kursiyerimiz hafta içi akşamları olmak üzere toplam 180 saat bağlama kursu alacaklar. Kurs sonunda kursiyerler tarafından konser verilecek. Halk Eğitim olarak her yaşta herkese kurs vermekteyiz." dedi.