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Sarıgöl’de asayiş uygulaması yapıldı

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE SARIGÖL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TRAFİK BÜRO İLE ASAYİŞ BÜRO EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE TRAFİK KONTROLÜ VE ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI.

MANİSA 13.10.2020, 15:19
Sarıgöl’de asayiş uygulaması yapıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro ile Asayiş Büro ekipleri tarafından ilçenin çeşitli yerlerinde trafik kontrolü ve asayiş uygulaması yapıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro ile Asayiş Büro ekipleri tarafından ilçede uygulama yapıldı. Uygulamada motosiklet, servis araçları ve diğer araçlar durdurularak vizele, sigorta, sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Ayrıca sürücülerin araç içersinde korona virüs tedbirlerine uyup uymadıkları da denetlendi. 31 aracın denetlendiği uygulamada 23 sürücüye toplamda 4 bin 850 TL para cezası kesildi.

İlçede trafik ve asayiş kontrollerinin sıkı denetimlerin devam edileceği belirtildi.

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