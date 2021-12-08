Sarıgöl’de arıcılık kursu açıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 72 saatlik ’Arıcılık Kursu’ açıldı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile açılan kursun 7 hafta süreceği öğrenildi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yakın işbirliği halindeyiz. Bölgemizin tarım ve hayvancılığa uygun bir bölge olması sebebiyle yıl içerisinde tarım ve hayvancılık ile ilgili bir çok kurs açıyoruz. Vatandaşlarımızdan ’Arıcılık kursu’ ile ilgili yoğun bir talep geldi. Bizde halk eğitim merkezi olarak bu talebi değerlendirerek kursumuzu açtık" dedi.

Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile açılan kursun 7 hafta süreceği ve kurs sonunda kursiyerlere sertifika verileceği kaydedildi.