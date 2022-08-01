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Sarıgöl’de Almanca kursu açıldı

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik yaz Almanca kursu açıldı.

MANİSA 01.08.2022, 09:49
Sarıgöl’de Almanca kursu açıldı

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik yaz Almanca kursu açıldı.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Almanca dil kursuna 40 öğrencinin ikişer devre halinde eylül ayına kadar devam edeceği öğrenildi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Küçük yaşlarda öğrencilerimizin yabancı dil öğrenmesi önemsiyoruz. Almanca, İngilizcenin yanında talep edilen bir dil oldu. Müdürlük olarak gelen talep üzerine kursumuzu açtık. Almanca kursumuz öğretmen Dilara Atlığ tarafından veriliyor. Kursta temel Almanca ve konuşma dersleri veriliyor. Kursumuza 40 öğrenci katılmaktadır." dedi.

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