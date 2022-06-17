Sarıgöl’de 5 bin 250 öğrenci karne aldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 5 lise, 15 ortaokul, 20 ilkokul ve 1 anaokulunda eğitim öğretim gören toplam 5 bin 250 öğrenci karnelerini alarak tatile başladı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıl sonu karne dağıtım töreni Bağlıca Mahallesi Halil Duran İlköğretim okulunda gerçekleştirildi. Bağlıca Halil Duran İlköğretim Okulunda düzenlenen yılsonu etkinliğine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, şube müdürleri Hasan Karakuş ve Mustafa Açıkgöz, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen karne töreninde okul öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bağlıca Halil Duran İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Balamutcu iyi bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından okulu dereceyle tamamlayan öğrencilere karneleri takdim edildi. Kaymakam Arıkan karne dağıtımında öğrencilere başarılar diledi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sarıgöl de 5 lise, 15 ortokul, 20 ilkokul ve bir anaokulumuzda eğitim öğretim gören toplam 5 bin 250 öğrencimize bugün karnelerini dağıttık."