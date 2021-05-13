Sarıgöl’de 3’ü uyuşturucudan 4 gözaltı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda biri kaçak alkol 3’ü uyuşturucu bulundurmak suçundan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şahıs serbest bırakılırken soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, görevlilerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve TCK 191 ’Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak’, ’Satın Almak veya Kabul Etmek’ suçları kapsamında Sarıgöl’de yaptığı çalışmalar neticesinde; H.G. isimli şahsın el yapımı sahte alkol kullanımından dolayı rahatsızlandığı ihbarı üzerine; el yapımı sahte alkolü satın aldığı iş yerinde gece vakti arama yapıldı. Rahatsızlanan şahsın kullandığı 4 adet 0.5 ML pet şişe içerisinde satışa hazır el yapımı sahte alkole inceleme yapılmak üzere el konuldu. Konuyla ilgili olarak iş yeri sahibi R.K. isimli şahıs ifadesi alınarak Polis merkezi Amirliğinden serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yapılan denetimlerde ayrıca V.Ç. isimli şahsın üzerinden 0.6 gr Metamfetamin (kristal) maddesi ele geçirildi. Şahsa ’Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak’, ’Satın Almak veya Kabul Etmek’ suçundan adli işlem yapılırken, şahıs sorgusunun ardından Polis merkezi Amirliğinden serbest bırakıldı. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

H.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinden 1.1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslara ’Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak’, ’Satın Almak veya Kabul Etmek’ suçundan adli işlem yapılırken, Şahıslar sorgusu yapıldıktan sonra Polis merkezi Amirliğinden salıverildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.