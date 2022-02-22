Sarıgöl’de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 28 bin 400 adet kaçak tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 28 bin 400 adet kaçak tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron bulundu. Araç sahibi M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.A’ya 23 bin 697 TL idari para cezası kesildi.