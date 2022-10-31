Sarıgöl’de 10 okula oyun parkı

Manisa Valiliği tarafından Sarıgöl ilçesinde ihtiyaç duyulan 10 okula oyun parkı kurulmasına başlandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "İlçemizde belirlenen on ilkokulumuz için Manisa Valiliği tarafından oyun parklarınin kurulmasına başlandı. Bu hafta içersinde tümü tamamlanarak çocuklarımızın eğlenerek oyunlar oynaması sağlanacak. Manisa Valimize teşekkür ederim." dedi.