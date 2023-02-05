Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen güven tazeledi

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen 35 delegenin 20’sini alarak 4. kez oda başkanlığına seçildi.

Sarıgöl Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen ve mevcut Başkan Ali İhsan Ülgen ile Halil Duran’ın aday olduğu seçimde, Ali İhsan Ülgen 35 delegeden 20’sinin oyunu alarak yeniden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı seçildi. Halil Duran yeterli delege sayısına ulaşamaması ve liste oluşturamaması nedeniyle seçime katılamadı.

Delegelerin güvenoyunu alarak yeniden başkan seçilen Ali İhsan Ülgen delegelere teşekkür etti. Son 60 gündür gergin bir ortamda delege seçimlerinin devam ettiğini belirten Ülgen yeniden başkanlığa seçildiği için kendisine güvenen delegelere teşekkür etti.